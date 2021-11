Star Academy : Un ex-candidat devenu SDF après son aventure

Troisième et dernière soirée pour fêter les 20 ans de la Star Academy, le 13 novembre 2021. Les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver certains candidats de la saison 4. Une édition qui a notamment mis en lumière Harlem. Mais après l'émission, le rappeur a connu un coup dur.

La vie de 18 personnes a changé le 3 septembre 2004. Ce jour-là, la première chaîne a donné le coup d'envoi de la saison 4 de la Star Academy. Karima Charni, Mathieu Johann, Sofiane Tadjine ou encore le grand gagnant Grégory Lemarchal ont ainsi fait leurs premiers pas à la télévision. Un rappeur âgé de 26 ans surnommé Harlem, était aussi de la partie. Fabien Parmentier de son vrai nom avait vite mis en avant ses influences hip-hop et RnB. Un style et une originalité qui lui ont permis de rester deux mois au château de Dammarie-les-Lys.

Une fois son aventure terminée, Harlem a tenté de percer dans le monde de la musique. Il avait lancé un financement participatif pour son premier album mais n'avait pas connu le succès. Et en février 2013, l'émission Accès Privé avait révélé qu'il était devenu sans domicile fixe et qu'il vivait dans sa voiture. Il allait d'un parking de station-service à un autre pour se nourrir entre autres. "Franchement, on est bien ici. Il n'y a personne pour nous embêter. Bon après, c'est un peu dur comme mode de vie. Mais de toute façon, c'est la rue. Le rap, c'est la rue à la base", avait-il expliqué.

Harlem avait ensuite expliqué qu'il était devenu SDF pour investir la totalité des fonds récoltés dans son disque. Et lors d'une interview pour Télé Loisirs, il avait révélé que depuis la diffusion du reportage, il avait retrouvé un logement. Depuis, Fabien Parmentier se fait très discret. Il ne sera malheureusement pas sur le plateau des 20 ans de la Star Ac'. En revanche, le public pourra retrouver Lucie Bernardoni, Hoda, Sofiane, Mathieu Johann, Karima Charni, Sandy et Enrique.