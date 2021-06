Sandy (Star Academy) maman : un 2e bébé et toujours aussi sublime 17 ans après l'émission

Le petit dernier de la famille affiche une adorable bouille, de longs cheveux blonds et raides et un sourire malicieux. Mais surtout, il partage avec sa maman et son grand-père maternel une passion pour la musique. En juin 2020, alors qu'il était à âgé de 2 ans et demi, James prenait la pose une guitare à la main, pour le plus grand bonheur de sa maman. "James futur musicien, placement de doigts impeccable", lâchait Sandy en légende. Mais James aime aussi le football ! Sur une vidéo publiée en janvier dernier, le jeune sportif marquait un joli but en pleine séance d'entraînement.