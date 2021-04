Grégory Lemarchal, mort il y a 14 ans : Karine Ferri sobre et Nikos Aliagas bouleversant, les hommages

Déjà 14 ans que Grégory Lemarchal s'est envolé. Le jeune chanteur, grand gagnant de la Star Academy en 2004 est mort à 23 ans le 30 avril 2007 des suites de sa maladie, la mucoviscidose. Comme chaque année, de douloureux souvenirs refont surface à cette date symbolique... C'est aussi l'occasion pour ses proches de lui rendre de beaux hommages. Nikos Aliagas, animateur du télé-crochet de TF1, et Karine Ferri, l'ex-compagne du défunt, ne manquent pas à l'appel.

Sur Instagram, Nikos Aliagas, également photographe, partage un cliché en noir et blanc du cinéma où a été tourné le clip du tube Écris l'histoire. En légende, il rend hommage à Grégory Lemarchal. "14 ans déjà... Et tu continues à écrire ton histoire dans le coeur des gens tout comme tes parents continuent ce combat que tu as mené jusqu'au bout avec courage. Un jour nous la vaincrons 'cette putain de maladie' comme tu disais. Que ta mémoire âme soit éternelle", peut-on lire.