Grégory Lemarchal, sa mucoviscidose : Comment il l'a annoncé aux candidats de la Star Ac'

Karima Charni a été révélée au grand public en 2004, en participant à la Star Academy 4. Edition qui s'est terminée sur la victoire de Grégory Lemarchal. Interrogée par Evelyne Thomas, sur Non Stop People le 20 janvier 2021, la présentatrice de 35 ans est revenue sur cette époque et sur la manière dont elle a découvert la maladie du défunt chanteur, mort le 30 avril 2007 des suites de la mucoviscidose.

C'est dans un karaoké que Karima Charni a été repérée pour participer à l'émission présentée par Nikos Aliagas et diffusée sur TF1. Et elle a été prise, une surprise pour la belle brune. Avant le tournage, elle a donc été isolée à l'hôtel. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert l'existence de Grégory Lemarchal. "Avant l'émission on est caché à l'hôtel pendant quatre ou cinq jours pour les répétitions. Et en fait j'entendais un monsieur qui n'arrêtait pas de tousser dans la chambre d'à côté. Et je disais à la nounou : 'Mais faut pas que je le croise lui. Je ne vais pas tomber malade cinq jours avant mon premier prime sur TF1.' Je ne savais pas qu'il y avait un garçon qui était malade au sein de l'émission. On est très protégé, on ne sait pas qui sont les candidats qui vont être à nos côtés. Et en fait, c'est ma nounou qui me l'a dit. Elle m'a dit : 'Dans ta saison, les rumeurs sont vraies, il y a un garçon qui est malade et il est dans la chambre juste à côté.' Donc c'était comme ça ma première découverte de Greg", s'est-elle souvenue.

Lors des répétitions sur le plateau, Karima Charni a donc cherché le candidat qui pourrait être "physiquement malade". Mais elle n'a pas su le trouver. Ce n'est qu'en découvrant le portrait de Grégory Lemarchal qu'elle a compris. "Il est venu s'asseoir sur mes genoux dans le bus (...) Et il nous dit : Je vais vous raconter maintenant ma maladie. Ce que je vis, ce que je subis au quotidien et s'il vous plaît, on arrête d'en parler après.' Pendant le trajet du plateau du prime au château, il nous a tout expliqué et après, c'était terminé", a-t-elle conclu.

Très vite, les deux candidats sont devenus amis. Et depuis sa mort elle l'assure, il est toujours présent à ses côtés. Karima Charni fait partie des candidates qui ont participé à l'album Restons amis, dédié à Grégory Lemarchal et destiné à faire avancer la recherche contre la mucoviscidose