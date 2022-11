Star Academy : Une prof écartée de l'émission à la dernière minute, elle balance et s'explique

Après Où est Charlie ?, les téléspectateurs auraient pu jouer à Où est Aria ? Bien qu'elle ait annoncé sa présence dans la Star Academy fin septembre, la belle professeure de yoga n'est pas apparue dans l'émission de TF1 depuis le lancement, le 15 octobre 2022. Et pour cause, elle ne fera finalement pas partie de l'aventure comme elle l'a annoncé sur Instagram, ce lundi 7 novembre.

"SUPER NOUVELLE. Quoi de mieux qu'un flash back pour vous annoncer mon retour à la @staracademytf1 pour détendre recentrer et challenger les élèves avant le prime. Même château, mêmes good vibes juste 20 ans plus tard. On adore. Début le 15 oct", écrivait-elle le 29 septembre dernier. Pourtant, jamais celle qui avait participé au programme en tant que professeure en 2005 n'est pas apparue lors d'une émission en direct ou dans les quotidiennes. De quoi intriguer ceux qui avaient vu passer son post. Aujourd'hui, ils comprennent pourquoi.

Une professeure absente

Aria Crescendo a posté une vidéo sur laquelle on peut la voir exécuter des postures de yoga. "Hello tout le monde ! Pour des raisons que je ne contrôle pas, ma venue sur la Star Academy est annulée. Je ne sais pas si cela vous est arrivé dans votre vie d'avoir des projets qui vous tiennent grave à coeur et qu'au final, cela ne se fasse pas ou qu'à la dernière minute, quelqu'un d'autre vous remplace ? C'est pas évident à gérer quand émotionnellement, tu fais des plans et qu'à la dernière minute tout doit changer. (...) J'ai remarqué que, dans ces cas là, tu as l'impression que rien ne va et que plus rien ne va te réussir", peut-on tout d'abord lire en légende.

Malgré tout, la divine blonde de 39 ans a bien vite relativisé. Aria Crescendo a expliqué qu'elle avait confiance en l'univers et que, si ce projet ne voyait finalement pas le jour, c'était car "un meilleur truc" l'attendait derrière. Elle est consciente que depuis le début de sa carrière, elle a "vécu des expériences extraordinaires". Comme le fait d'avoir été danseuse au Crazy horse a l'âge de 17 ans ou d'avoir voyagé dans le monde entier. "Mais ce milieu m'a toujours montré, que peu importe ton talent ou ta passion ou ton rythme de travail ou ta discipline, rien n'est jamais acquis... il faut toujours bosser plus et plus encore pour vivre ses rêves . Donc le plus important c'est de garder toujours une attitude positive car si vous vous focussez sur le négatif tout s'écroule.... Tout a une raison d'être", a-t-elle poursuivi. Elle compte donc bien garder une attitude positive.

"En plus, petit secret que je partage avec vous, je me faisais grave des soucis, car ça fait 2 semaines que je n'ai plus d'essence, avec la pénurie. Le château est à 1 h de route et tu ne peux pas juste prendre un taxi ...Du coup, plus de stress pour ça ;)", a-t-elle conclu.