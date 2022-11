Stefi Celma : Un drame familial révélé en direct, l'actrice se livre à coeur ouvert

Invitée en 2017 sur le plateau de l'émission Salut Les Terriens face àThierry Ardisson, Stéfi Celma avait évoqué l'un des pires drames de sa vie : la mort de sa soeur, devenue handicapée à la suite d'une crise cardiaque. "Vous aviez une relation fusionnelle avec votre soeur, vous faisiez toujours le clown pour elle et c'est comme ça que vous avez finalement appris à jouer la comédie, c'est pour la faire marrer", avait indiqué l'animateur, ému devant le lien si fort qu'il semble exister entre les deux soeurs.

"Très tôt j'ai appris à me rendre compte de la chance que j'avais d'être en bonne santé, et c'est vrai que très vite (...) j'ai eu le goût du spectacle parce que l'idée, c'était de la distraire" avait-elle répondu. Malheureusement, ce n'est pas la seule tragédie qu'a vécu l'actrice de 36 ans puisque l'une de ses meilleures amies, Sofia Gon's, est décédée suite à une embolie pulmonaire alors qu'elle était âgée de seulement 25 ans.

Deux femmes qui semblent veiller de là-haut sur la jolie brune, qui s'est désormais fait une place de choix dans le cinéma et sur le petit écran. Après plusieurs petites apparitions télévisées notamment dans Le frère que je n'ai pas eu, Un flic, Trop jeune pour toi ou encore La Maison des Rocheville, l'actrice avait eu son premier grand rôle dans le film Case départ de Lionel Steketee dans lequel elle jouait aux côté de Fabrice Éboué et Thomas N'Gijol (2011).

Deux ans plus tard, elle a également joué dans Pas très normales activités de Maurice Barthélemy et dans Les Profs, adaptation de la bande dessinée éponyme par Pierre-François Martin-Laval avec Kev Adams. En 2015, elle était une star dans le film d'action Antigang de Benjamin Rocher puis dans la série télévisée Dix pour cent de Fanny Herrero. La même année, elle a également joué dans The Profs 2 de Pierre-François Martin-Laval.

Bientôt de retour dans la création phénomène de Netflix, Balle Perdue 2 (disponible depuis le 10 novembre 2022), la comédienne y incarne l'un des rôles principaux, celui de Julia. Deux ans après le carton du premier Balle Perdue, le Guillaume Pierret a réalisé la suite de ce film, réapparu à quatre reprises dans le top 10 des films non-anglophones les plus vus de Netflix.