Stella Belmondo dans un lieu de rêve, mystère autour de la localisation, ses fans veulent en savoir plus

En tout cas, Stella Belmondo semble passer du bon temps sur ces clichés, elle qui était confrontée, il y a quelques mois seulement à la mort de son père qui n'est autre que l'immense acteur Jean-Paul Belmondo, héros des films Léon Morin, prêtre (1961), Peur sur la ville (1975) ou encore Itinéraire d'un enfant gâté (1988). "Il a toujours été très présent pour moi. Ne plus aller déjeuner ou voir un film avec lui me manque. Ne plus avoir mon papa à côté de moi, ne plus lui faire des câlins, ne plus rigoler avec lui qui aimait tant cela me manque", avait-elle notamment déclaré pour Paris Match après ce drame.

Des propos émouvants de la part de la jolie blonde qui, pour rappel, est née de la relation de son père avec Natty Tardivel. A l'époque, Jean-Paul Belmondo était déjà père de trois enfants : Patricia (née en 1953), Florence (1960) et Paul Belmondo (1963), nés de sa romance avec Élodie Constantin.