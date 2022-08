Stella Belmondo en vacances à Bali : la fille de Bebel superbe en mini-robe flashy dans un endroit paradisiaque

L'été se poursuit pour Stella Belmondo qui profite pleinement de ses vacances à Bali en Indonésie où elle continue de passer du bon temps. Après une escapade à Ibiza en juillet dernier, la petite dernière du clan Belmondo a déposé ses valises dans ce petit coin du monde avec sa maman Natty en plein mois d'août.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune femme est en plein paradis à Bali. Mercredi 24 août, Stella Belmondo, toute glamour dans une mini-robe flashy multicolore, de la maison Missoni, a posté quelques photos d'elle au bord de la mer dans un cadre idyllique. De quoi donner des envies d'évasions à ses abonnés qui n'ont pas manqué de réagir. "La plus belle", "La beauté et la classe en plus", "Magnifique photo. Cette robe est superbe", "Stella les yeux révolver. Elle a le regard qui tue...", "Votre mère, et surtout vous, Stella, êtes merveilleuses", peut-on ainsi lire parmi les nombreux commentaires. Les internautes ne sont pas insensibles au charme de la jeune femme qui a fêté ses 19 ans le 13 août dernier.