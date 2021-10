Stéphane Bern amoureux : sortie en couple avec Yori et des têtes couronnées

Des têtes couronnées, Stéphane Bern en connaît beaucoup, puisqu'il en côtoie depuis des années ! Le journaliste et animateur télé de 57 ans continue de partager des photos de son voyage en Russie, avec son compagnon Yori Bailleres. Le couple était invité à un évènement historique, vendredi 1er octobre : le mariage du grand-duc George Mikhailovich, dernier héritier de la famille Romanov, et de l'Italienne Rebecca Victoria Bettarini. Une cérémonie prestigieuse qui n'avait pas eu lieu dans le pays depuis un siècle et que tout féru d'Histoire, à l'instar de Stéphane Bern, ne pouvait pas rater !

Sur son compte Instagram, l'animateur de Secrets d'Histoire et Le village préféré des Français a partagé des clichés de ce voyage exceptionnel, qu'il a entrepris avec celui qui partage sa vie depuis peu, le beau Yori. Ensemble, ils se sont mis leur 31 et ont assisté au mariage en la cathédrale orthodoxe cathédrale orthodoxe Pierre-et-Paul de Saint-Pétersbourg. Ce lundi 4 octobre, l'ami intime de Brigitte Macron a posté une photo de lui, en compagnie de Yori Bailleres, son chéri et de quatre amis de marque, également invités au mariage du grand-duc George Mikhailovich et de Rebecca Victoria Bettarini.