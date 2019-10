Prince Leka d'Albanie et Elia : Week-end féérique et engagé à l'Alpina Gstaad

Des invités prestigieux pour un week-end d'exception à Gstaad. Du 6 au 8 septembre dernier, le Prince Leka II et la princesse Elia d'Albanie avaient fait le déplacement pour une première mondiale, un week-end expérimental gastronomique, organisé dans le cadre d'un sommet pour l'environnement par Fadi Joseph Abou, le fondateur de Less Saves The Planet.

C'est donc à L'Alpina, l'un des palaces les plus prisés du globe, que le prince Leka II d'Albanie son épouse, la princesse Elia, ont posé leurs valises le temps d'un séjour hors du temps. Au planning de ces deux jours pour le couple princier, une randonnée au Arnensee, un déjeuner sur le thème du "Low & Slow" (avec pour objectif de réapprendre à manger en se basant sur les principes de la cérémonie du thé japonaise, le Yoga Food) et la projection en avant-première du documentaire "L'Âme du vin" de Marie-Ange Gorbanevsky, en présence de la réalisatrice.

Une élégante soirée de gala est venue clôturer cette aventure. L'occasion pour les invités de profiter d'un concert privé du pianiste Guillaume Vincent avant de passer à table pour un dîner astucieux. Les chefs Franz Faeh, Nich Buchs et Marcus G. Lindner ont en effet travaillé en étroite collaboration pour proposer aux convives un repas pauvre en protéines animales mais riche en goût. Le repas a également été l'occasion pour Fadi Joseph Abou et Flavio Bucciarelli de présenter leur ouvrage, Less Saves The Planet qui s'adresse "aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration afin de les fédérer, de les sensibiliser à de nouveaux codes de conduite facilement applicables dans leurs établissements pour un impact manifeste pour la planète".

Au cours de ces deux jours, L'Alpina et son directeur Tim Weiland ont donc vu défiler des personnalités d'horizons différents, toutes sensibles à la question du développement durable, dont David H. Brolliet, le parrain de l'événement et Marie-Laure de Villepin.

Avant d'être un livre, Less Saves The Planet est donc une association à but non lucratif qui propose pour sauver la planète de passer par l'hôtellerie et la restauration en les responsabilisant pour qu'ils deviennent les acteurs du changement environnemental.