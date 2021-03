Stéphane Bern, enfermé avec un ex et un copain pendant le confinement : "C'était plutôt sympa !"

Le confinement fêtera son anniversaire le 17 mars prochain. De cette période un peu particulière, chacun garde un souvenir particulier. Certains se sont retrouvés enfermés en famille, en couple ou entre amis. D'autres ont dû apprendre à faire l'école à la maison et à cuisiner plus que de raison. Stéphane Bern, lui, a connu un schéma relativement inédit puisqu'il s'est retrouvé enfermé, du jour au lendemain... avec un ancien amoureux. "C'est très amusant parce que j'étais confiné avec un ex, qui est venu avec un copain, a-t-il expliqué au magazine Têtu. J'ai vécu près de quinze ans avec lui, et aujourd'hui il est devenu un membre de la famille. C'était, je dois dire, plutôt sympa. Il fait très bien la cuisine."

Quand on aime quelqu'un un jour, on l'aime pour toujours

Stéphane Bern n'a pas précisé avec quel ex il s'était retrouvé confiné. On sait simplement qu'en avril 2019, l'animateur s'était séparé d'un certain Lionel après deux ans d'amour. Et entretenir des rancoeurs à l'encontre de ses partenaires est loin, bien loin d'être dans ses habitudes. "Je suis resté ami avec toux ceux qui ont vraiment compté – il y en a trois, a-t-il précisé. Quand on aime quelqu'un un jour, on l'aime pour toujours. Autrement, différemment, sans la passion et l'hystérie de quand on est amoureux. Quoi qu'il en soit, avec mon ex et son ami, on a beaucoup ri pendant le confinement."

Il partage aujourd'hui sa vie entre la ville et la campagne. Stéphane Bern vit avec ses deux chiens, Dash et Mirza... potentiellement avec un nouvel homme. Questionné sur sa vie sentimentale actuelle, le présentateur a affirmé que "oui", il était bel et bien amoureux. "Il faut reconnaître qu'être exposé malgré vous quand vous êtes le compagnon d'une célébrité, ça fait des ravages, déplorait-il dans Télé Poche à propos de sa dernière rupture. Bon, c'est comme ça. Heureusement, j'ai une nature qui m'a toujours permis de prendre les choses du bon côté." Il faudra simplement faire attention à ne pas répéter les erreurs du passé. Et le passé... ça le connaît !

