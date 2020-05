Stéphane Bern part après 9 ans d'antenne : "RTL n'a plus envie de moi"

Avec RTL, c'est fini ! Stéphane Bern n'animera plus l'émission À la Bonne Heure, a indiqué la station le 19 mai 2020. Après neuf ans passés à l'antenne, l'émission ne sera pas reconduite dans la grille des programmes à la rentrée. Via un communiqué de presse, la radio (propriété du groupe M6) a annoncé : "RTL et Stéphane Bern ont en effet choisi de mettre fin, à l'issue de la saison en cours, à leur collaboration qui avait démarré en 2011." Selon ce communiqué, "Stéphane Bern souhaitait trouver une autre formule qui n'a pu trouver sa place dans la grille de RTL". Régis Ravanas, directeur général des activités audio du groupe M6, a tenu à remercier l'animateur pour ses bons et loyaux services sur la station en indiquant : "Les équipes de RTL et moi-même remercions très chaleureusement Stéphane pour son engagement tout au long de ces 9 années. Son talent, sa bonne humeur, sa proximité avec les auditeurs et sa bienveillance ont grandement contribué à la réussite de RTL."

Interviewé par le magazine 20 Minutes le 13 mai 2020, Stéphane Bern avait déjà laissé entendre, à demi-mot, que l'histoire allait prendre fin, déclarant : "Je crois que je n'ai plus forcément envie d'être tous les matins sur RTL (...) RTL n'a plus envie de moi, visiblement. Maintenant, on va étudier les différentes possibilités. Je termine la saison mais je pense que cette pandémie m'a fait voir la vie autrement, avec l'idée de faire moins de choses et de faire bien."

Animateur fétiche de l'émission télévisée Secrets d'Histoire depuis 2007, nul doute que Stéphane saura rebondir à la suite de cette collaboration, lui qui a aussi été aperçu en tant qu'acteur dans le téléfilm Meurtres en Lorraine sur France 3. Par ailleurs missionné par Emmanuel Macron pour un projet de conservation du patrimoine, l'animateur de 56 ans est chargé de débloquer des fonds pour aider à la reconstruction ou la conservation de sites français en danger.