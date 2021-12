Stéphane Collaro en couple : Fanny, sa jeune compagne, a 28 ans de moins que lui

Changement de vie radical pour Stéphane Collaro qui ne vit plus du tout en la capitale française. C'est à Saint-Martin, aux Antilles, que le célèbre présentateur se la coule douce... tout en continuant à travailler, avec parcimonie. Et heureusement, ce quotidien flambant neuf se déroule sous l'oeil attentif de Stéphanie, qui préfère qu'on l'appelle Fanny, sa nouvelle épouse de 28 ans sa cadette. "Je suis dans une maison qui n'est pas désagréable, avec une compagne qui ne l'est pas moins, plaisante-t-il dans les colonnes du magazine Gala. Je dois reconnaître que c'est une vie de rêve, une semi-retraite, parce que je continue de bosser mais à ma convenance et quand je veux."

Il a, tout de même, la tête pleine de projets. A force de suer à grosses gouttes, Stéphane Collaro espère bien lancer une comédie sur laquelle il bûche depuis 3 ou 4 ans avec sa fille Julia et sa compagne. Il compte également relancer l'émission Le Bêbête Show. En revanche, le mariage ne semble pas faire partie de ses multiples ambitions ni de ses priorités. "Je l'ai déjà fait trois fois, on va peut-être se calmer un peu !", assure l'animateur.

Stéphane Collaro a effectivement été marié à Patricia Lefebvre, la femme avec qui il a eu sa fille Julia, ainsi qu'à une hôtesse de l'air, de 29 ans sa cadette, qui s'appelait elle-aussi Stéphanie. Ses trois mariages ne se sont pas tous totalement terminés en eau de boudin puisqu'il loge dans l'appartement de sa première épouse, situé en plein coeur du Quartier Latin de Paris, dès qu'il rentre en France. Quant à Fanny, la nouvelle élue de son coeur, il l'a rencontrée il y a trois ans, justement à Saint-Martin. "Elle y vivait un moment, rappelle-t-il. Elle ne voulait plus y revenir, mais elle m'a suivi." Ne dit-on pas que l'amour donne des ailes ?

