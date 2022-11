Stéphane Freiss : Sa jolie fille Camille déjà vue à la télé plusieurs fois... mais sous un autre nom

Ce mardi 22 novembre 2022, Stéphane Freiss souffle ses 62 bougies ! Acteur de talent, il s'est fait remarquer grâce à ses rôles dans les films Les Mille et Une Nuits de Philippe Broca (1990), Ça reste entre nous de Martin Lamotte (1997), Bienvenue chez les Ch'tis de Dany Boon (2008) ou encore Une autre vie d'Emmanuel Mouret (2013).

Côté vie privée, Stéphane Freiss a été marié à la belle Ursula avec laquelle il a eu trois enfants : une fille, Camille, née en 1996, un fils, Ruben, né en 1998 et une fille, Bianca, née en 2007. L'un des trois enfants n'est pas inconnu du grand public, c'est l'aînée Camille, plus connue sous le nom de Liv Del Estal.

Âgée de 26 ans, la jeune Liv Del Estal, aussi jolie que sa maman Ursula, se passionne dès son plus jeune âge pour le monde artistique. Très jeune, elle intègre l'A.I.D (Académie Internationale de Danse) où elle se forme au chant, au théâtre et à la danse avant de rejoindre le Cours Florent. La fille aînée de Stéphane Freiss s'est fait connaître du public français pour avoir participé à quelques télé-crochets dont Nouvelle Star sur D8 en 2014 où elle a été éliminée avant les directs. Et surtout la saison 2018 de The Voice présentée par Nikos Aliagas sur TF1 où elle a été éliminée aux portes des quarts de finale.

"Une merveille"

Ces éliminations n'ont toutefois pas empêché Liv Del Estal de signer un contrat chez Universal Music en 2019 où elle a sorti en 2021 son premier EP Ma vie en vrac sous le label Decca Records France. "Une merveille", selon son père Stéphane qui a partagé la pochette de l'EP sur son compte Instagram en juin 2021. "À écouter sans modération", a-t-il complété.