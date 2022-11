Stéphane Freiss séparé de la belle Ursula après 25 ans d'amour : la triste raison de leur rupture...

Ce mardi 22 novembre, Stéphane Freiss fête ses 62 ans. Acteur talentueux, le comédien s'est fait remarquer grâce à des films comme Premiers désirs de David Hamilton (1983) Chouans ! de Philippe Broca (1989), La Putain du roi d'Axel Corti (1990) ou encore Bienvenue chez les Ch'tis de Dany Boon (2008).

En parlant de cinéma, c'est d'ailleurs sur le tournage d'un téléfilm à Turin en 1993 que Stéphane Freiss a rencontré la belle Ursula qui est devenue sa femme. Elle n'était alors qu'une figurante de 18 ans. Mariés en 1996, ils sont devenus parents de trois enfants : Camille, alias Liv, en 1996, Ruben en 1998 et Bianca en 2007. Toutefois, les deux tourtereaux ont mis un terme à leur relation il y a quelques années.

En mars 2020, sur le plateau de l'émission Je t'aime etc présentée par Daphné Bürki sur France 2, Stéphane Freiss était revenu sur sa vie de couple et sa séparation avec sa compagne. "Elle n'est plus ma femme...", avait-il lancé. "On ne va pas tout raconter parce que c'est long vingt-cinq ans de vie, presque vingt-six...", avait-il poursuivi. Cette rupture fut un traumatisme pour l'acteur qui fête ce mardi ses 62 ans : "Ça ne m'a pas fait du bien. Il y a 25 ans d'une vie qui était pleine, qui était intense, qui était vraiment vraiment forte. On s'est rencontrés, il y avait de la passion. Le problème, c'est quand la passion commence à disparaître et qu'après, on est débordés par la vie..." Stéphane Freiss avait révélé être de nouveau en couple tout en cachant l'identité de sa nouvelle compagne: "C'est une période très chouette depuis pas très très longtemps", avait-il indiqué.

Que devient la belle Ursula ?

Que devient la belle Ursula quelques années après sa séparation avec Stéphane Freiss ? Celle qui évolue dans le secteur du textile et de l'habillement, gère la boutique Diega située à la rue Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement de Paris. En mars dernier, elle présentait sa collection été 2022. "Trop contente de vous présenter la nouvelle collection de l'été !", avait-elle écrit en légende d'une photo postée sur Instagram où elle apparaît toute souriante. On remarque qu'elle est toujours aussi sublime !