Stéphane Henon : Son ex et mère de sa fille défigurée, la soirée tourne au drame et finit aux urgences !

Sur les réseaux sociaux, Stéphane Henon partage de temps à autre quelques instants précieux avec les siens, notamment avec sa fille Kina (22 ans). En juin dernier, l'interprète de Jean-Paul Boher dans la série à succès Plus belle la vie (France 3) s'est affiché au cours d'une folle soirée sur la Seine avec la jeune mannequin. Désormais, c'est au tour de la belle de publier des images de sa soirée passée avec sa mère, ex-compagne de l'acteur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout ne s'est pas déroulé comme prévu...

Dimanche 10 juillet 2022, Kina Henon se saisit de son compte Instagram. En story, elle partage ainsi une photo du duo mère-fille où la belle Daniela Nikolova apparaît le visage amoché. En effet, une cicatrice ensanglantée est visible tout près de son oeil. Deux autres clichés sont publiés au même moment : la devanture des urgences d'un hôpital puis la belle Kina elle-même prise en charge par les médecins.

En légende, elle explique ce qu'il s'est passé. "Un week-end 'random' dans ma famille. Vendredi soir : petit tour aux urgences et dix points de suture pour maman #lime (on notera tout de même un brushing parfait). Samedi soir : re petit tour aux urgences pour moi avec une jolie allergie", peut-on ainsi lire. Avant que les internautes ne s'inquiètent, la jeune femme tient à rassurer. "PS : La petite famille de boulets va mieux", indique-t-elle ainsi. Plus de peur que de mal donc, ouf !

L'histoire d'amour entre Stéphane Henon et Daniela Nikolova n'a pas duré. Par la suite, le comédien s'est consolé dans les bras d'Isabelle, rencontrée sur le tournage de Plus belle la vie. Ensemble, ils sont les heureux parents de deux garçons : Milo (né en avril 2012) et Marceau (né en juillet 2016). En 2021, le couple a annoncé son divorce. Depuis, le comédien s'est affiché auprès d'une autre. Aux dernières nouvelles, il s'est amouraché de la belle Sacha Tarantovich, l'interprète de la commandante Irina Kovaleff à qui il donne la réplique dans le feuilleton de France 3 qui prendra prochainement fin.