Stéphane Plaza, son long combat contre l'alcool : "Je tiens bon et je pense à ma santé"

Entre Stéphane Plaza et l'alcool, c'est une longue et douloureuse histoire...

Dans une interview au Parisien en juillet dernier, la grande amie de Stéphane Plaza, Karine Le Marchand s'était exprimée sur l'addiction de l'animateur à l'alcool : "Il se couchait tard, picolait beaucoup et tirait sur la corde. Et tout d'un coup, il disparaît, il fait le bulot. C'est le seul homme capable de partir des semaines en laissant son portable à Paris." L'animatrice de L'amour est dans le pré sur M6 avait aussi insisté sur le fait que son ami Stéphane "n'est pas que joyeux, ce n'est pas un imbécile heureux. Il a une grande profondeur et il a des grands moments de solitude, une partie trouble. Et moi, je l'aime et j'aime bien me sentir importante à ses yeux, donc je vais lui changer les idées !" Pour Stéphane Plaza, l'alcool ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir.