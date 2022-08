"Si j'ai arrêté de boire..." : Stéphane Plaza explique pourquoi il ne consomme plus d'alcool

Une bière bien fraîche, un verre de rosé avec des glaçons ou même un pastis, pour l'animateur Stéphane Plaza c'est niet ! Sur Instagram, il documente son challenge : ne pas boire d'alcool cet été. Cela fait déjà 9 jours qu'il n'a rien bu et il ne cache pas sa fierté.

Lancé dans son défi, l'agent immobilier le plus célèbre de France tient bon même si c'est difficile, surtout en période estivale quand les copains font des soirées, des barbecues ou des pique-niques et que l'alcool est de la partie. "Pensez à votre santé. Qui pourra me battre ? Sans alcool, sans triche. À vous. Challenge ouvert aux plus de 18 ans et même à ceux qui boivent un verre par jour", écrit Stéphane Plaza dans la story de son compte Instagram. L'homme d'affaires âgé de 52 ans a ensuite posté une photo de lui avec un message expliquant sa démarche inattendue et dont on ne sait pas combien de temps elle durera : "Si j'ai arrêté de boire, ce n'est pas par obligation mais par choix. Alors vous aussi rejoignez le challenge." Une manière de prouver que l'alcool est néfaste ou que l'on peut s'amuser sans picoler ? Le ministère de la Santé peut le remercier pour cette campagne médiatique gratuite !

Ce jeudi 4 août 2022, Stéphane Plaza a donc entamé une journée supplémentaire sans rien boire mais il reconnait volontiers que c'est difficile. Partageant un extrait vidéo de lui, surexcité, lors d'un tournage de l'une de ses émissions sur M6, il ajoute en légende : "9e jour que je suis à l'eau, je pète les plombs." Ce challenge est un beau moyen de prendre du recul afin de se questionner sur son rapport à l'alcool. Mais c'est aussi une occasion de se remettre en forme. Stéphane Plaza a beaucoup donné de sa personne ces derniers mois en montant sur la scène du théâtre des Bouffes Parisiens, pour la pièce Un couple magique. Face au succès de cette création signée Laurent Ruquier, il reprendra les représentations en mars 2023 pour 60 représentations exceptionnelles. Nul doute que lors du dernier show, il pourra faire une entorse avec une petite coupe de champagne.