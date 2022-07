Stéphane Plaza victime d'un accident en plein tournage : la vidéo de l'incident dévoilée

C'est bien connu, Stéphane Plaza est quelque peu maladroit. La faute notamment à sa dyspraxie. Un trouble sur lequel il s'était confié en 2020, sur Instagram : "En gros, c'est une altération de la communication entre le cerveau et le corps, les deux fonctionnent très bien, mais pas ensemble !" Il n'est donc pas rare de le voir à l'écran ou sur les réseaux sociaux en train de chuter ou victime d'un petit accident. C'est ce qu'il s'est passé le 12 juillet 2022.

Si pour Ophélie Meunier ou d'autres personnalités, l'heure des vacances a déjà sonné, ce n'est pas le cas pour Stéphane Plaza. Mardi, le présentateur de 52 ans - qui a été victime de trahisons - était en plein tournage de l'une de ses émissions. En story, il a partagé une photo sur laquelle sa collègue et amie Emmanuelle Rivassoux et lui sont déguisés en animaux. On peut ensuite découvrir une vidéo de Stéphane Plaza et de l'épouse de Gilles Luka dans un appartement ou une maison. Le meilleur ami de Karine Le Marchand tente de déplacer un arbre à chat mais il finit par se le prendre en pleine tête. "Ca va ?", l'interroge Emmanuelle Rivassoux alors qu'il est en train de souffrir. On peut l'entendre gémir et le voir une main sur le front.

Après avoir vu que Stéphane Plaza n'avait rien de grave, Emmanuelle Rivassoux a lancé, en riant : "Il s'est pris un arbre à chat dans la tête." "Tournage. Stop accident. Oui je sais", peut-on lire en légende. On imagine que le présentateur de Recherche appartement ou maison va s'en sortir avec un bleu ou une petite bosse sur la tête. Cela ne l'empêchera heureusement pas de tourner ses programmes et d'être sur scène au théâtre des Bouffes Parisiens pour Un couple magique, avec Jeanfi Janssens et Valérie Mairesse, jusqu'au 17 juillet prochain. Une pièce de Laurent Ruquier qui raconte l'histoire de Pierre-François Kadabra, un magicien un peu maladroit, poète et lunaire qui travaille avec sa compagne Claudine. Mais son assistante prend un peu trop de place sur scène selon leur agent artistique qui veut alors la remplacer par son petit ami. Pierre-François fera donc tout pour sauver la place de celle qui fait battre son coeur.