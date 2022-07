Stéphane Plaza victime de "trahisons" : deux proches abandonnent le présentateur

"On a beau être entouré, on se sent souvent seul. Seul parmi tous, seul au monde. Un sentiment de solitude et d'incompréhension face aux personnes qui nous entourent. Je suis là, je les observe. Ma tête va exploser, mon coeur va se briser tellement cette douleur est profonde et invisible. Je me console dans l'amour, ce magnifique sentiment qui égaie mon âme, qui fait naître des petits papillons dans le ventre. Cet amour que je reçois de votre part tous les jours. Je me couche malheureux et je me réveille heureux grâce à vous. Je vis pour vous", a écrit Stéphane Plaza le 9 juillet 2022, sur son compte Instagram. Un message inquiétant lié aux dernières informations divulguées par le magazine Public (du 8 juillet) le concernant ?

Ce sont des photos de Stéphane Plaza à la mine triste, assis sur un trottoir ou en train d'essuyer ses yeux, qui ont été publiées chez nos confrères. Des clichés pris le 3 juillet dernier, dans le quartier du Marais (4e arrondissement de Paris). "Largué en plein été", peut-on lire en gros titre. Si l'on en croit les informations de nos confrères, ce n'est pas une déception amoureuse qui aurait touché le meilleur ami de Karine Le Marchand mais une déception professionnelle.

Auprès de proches, Stéphane Plaza aurait évoqué les "trahisons" dont il aurait été victime. Le 30 juin dernier, l'homme qui est à la tête de 695 agences immobilières dans toute la France aurait été lâché par deux femmes très importantes dans sa vie. La première, c'est Joséphine - le prénom a été changé -, qui travaillait à ses côtés depuis quatre ans afin de l'assister sur ses émissions pour M6. La seconde est Clarisse - le prénom a été changé -, salariée de Stéphane Plaza Immobilier depuis pas moins de six ans. Des "collaboratrices essentielles" qui auraient démissionné à deux heures d'intervalle, "comme si elles s'étaient concertées" précise Public. Le charmant brun de 52 ans aurait tenté de les retenir après avoir appris la nouvelle, sans succès.

Nul doute que Stéphane Plaza pourra compter sur son public qui lui apporte tant depuis des années et qui a une fois de plus fait de lui l'animateur préféré des Français cette année. "Son premier carburant, c'est l'amour que lui portent les gens. C'est fondamental pour lui, car il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il n'a plus sa maman et je crois que l'amour du public le porte. Les gens ont besoin d'amour et Stéphane leur en donne vraiment", confiait Karine Le Marchand en juin dernier, auprès de TV Mag.