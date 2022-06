Jeanfi Janssens : Son ex lui laisse une énorme dette, Stéphane Plaza l'aide !

Difficile de ne pas apprécier Stéphane Plaza. Sa joie et son humour font mouche auprès du public. Pour preuve, il a été élu "Animateur préféré des Français" pour la troisième fois consécutive en un an, selon un sondage de TV Magazine. Pour l'occasion, nos confrères ont rencontré des proches de l'animateur phare de M6, parmi lesquels Jeanfi Janssens qui a mis en avant la générosité de son ami de longue date.

C'est lors de sa participation à Recherche appartement ou maison que l'humoriste de 48 ans a rencontré Stéphane Plaza. Il était à la recherche d'un bien immobilier sur Paris et avait demandé l'aide de l'agent immobilier et animateur de 52 ans. A l'époque, Jeanfi Janssens avait de sérieux problèmes d'argent à cause d'un ancien petit ami qui l'avait arnaqué. "J'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie par rapport à l'argent. Donc j'ai un rapport à l'argent qui est différent, je ne peux pas regarder mes comptes bancaires. Je m'étais fait arnaquer par mon ex, il m'avait fait faire pleins de crédits à mon nom pour lui, puis il est parti avec les crédits mais pas moi. J'ai dû rembourser 100 000 euros pendant 10 ans de ma vie pour lui", confiait-il dans l'émission radio Le Show de luxe ! sur Voltage, en novembre 2018.

Mais il a pu compter sur Stéphane Plaza pour lui venir en aide comme il l'a expliqué dans l'édition de TV Magazine du 17 juin 2022. "J'ai rencontré Stéphane il y a dix ans parce que je cherchais un appartement à Paris. Il m'avait trouvé un truc super, mais je n'avais pas pu le financer, car je démarrais ma carrière d'artiste. On est restés en contact et il m'a toujours poussé à ne pas lâcher. J'ai failli tout arrêter à un moment et je ne payais plus mon loyer depuis un an. Stéphane m'a dit : 'Tu continues, on s'en fout ! Je vais te le payer ton loyer", a-t-il déclaré. Un coup de pouce qui a permis à l'ancien stewart de briller sous le feu des projecteurs par la suite.

Cet amour, ses proches le lui rendent bien tant il est généreux, proche du public, drôle ou encore spontané comme l'ont souligné d'autres amis ou collaborateurs de Stéphane Plaza. Un "carburant" très important dans sa vie. "Son premier carburant, c'est l'amour que lui portent les gens. C'est fondamental pour lui, car il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il n'a plus sa maman et je crois que l'amour du public le porte. Les gens ont besoin d'amour et Stéphane leur en donne vraiment", a souligné sa meilleure amie Karine Le Marchand. Autant de témoignages qui devraient toucher Stéphane Plaza en plein coeur.