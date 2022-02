Stéphane Plaza cash sur le deuil de sa mère : "Je n'avais pas envie d'être heureux"

L'animateur et comédien Stéphane Plaza , 51 ans, s'est confié dans le dernier numéro de Gala. Accompagné de son père, dont il s'est grandement rapproché depuis la mort de sa mère survenue en 2016, la star de Maison à vendre est revenue sur sa relation à ses parents.

Amené à s'exprimer, c'est tout d'abord le père de Stéphane, Raymond Plaza qui a avoué son admiration pour son fils : "On parle de lui en bien et, je suis fier de lui et il le sait. Et si ça ne marche plus. A la télé, il lui restera toujours l'immobilier, son vrai métier." Une relation faite d'amour et d'admiration qui a poussé l'animateur à partir à la Martinique avec son père lors des fêtes. "Je n'étais jamais parti en voyage avec mon père, je n'avais jamais rien organisé avec lui, pour lui, j'ai décidé de ne pas passer à côté de mon papa" confiait-il.

La vedette d'M6 a ensuite été interrogé sur le décès de sa mère, atteinte d'un cancer en 2015, dont il a eu "terriblement de mal à s'en remettre" comme l'a avoué son père. "Nous ne voulions pas d'acharnement thérapeutique et nous l'avons accompagnée jusqu'au bout avec mon frère, papa et beau-papa. Dire à sa maman qu'elle va s'en sortir alors qu'on sait qu'elle ne va pas s'en sortir, ce n'est pas facile" a expliqué l'animateur dans les colonnes de Gala.

"J'ai pris des cachets pour dormir, je me suis épuisé au travail. Je n'avais pas envie d'être heureux. On peut penser qu'on est très entouré dans un métier comme le mien mais dans ces moments-là, on est très seul, a-t-il déclaré avant de poursuivre, la souffrance est toujours là mais différente, heureusement. J'ai surtout envie de profiter de mes êtres chers." Une souffrance que le comédien combat avec les armes que lui a donné sa mère. "Stéphane tient son côté amuseur, comédien et expansif de sa mère" a expliqué Raymond Plaza.

Stéphane Plaza est à l'affiche de la pièce de Laurent Ruquier, Un Couple magique au théâtre des Bouffes-Parisiens depuis le 12 février.