Maison à vendre : Stéphane Plaza recadré en off par le réalisateur, une candidate raconte

Ce vendredi 7 janvier 2022, M6 diffuse un numéro inédit de Maison à vendre. Stéphane Plaza et son acolyte Emmanuelle Rivassoux retrouvent Aurélia, Jessica et Katia, trois soeurs qui mettent en vente la maison de leurs parents, tous les deux morts d'un cancer. Un tournage émotionnellement difficile, comme le raconte Aurélia à Télé Loisirs. Et voir l'agent immobilier le plus célèbre du PAF blaguer en ce moment compliqué n'a pas aidé... La production a même dû le rappeler à l'ordre.

"Les deux premiers jours ont été très compliqués. Même si le réalisateur m'avait prévenue que ça allait être compliqué, quand on ne le vit pas on ne comprend pas", se souvient-elle. Avec ses proches, Aurélia a dû dans un premier temps vider la maison de ses parents décédés. "Le jour du déménagement a été le plus dur, on a donné des choses à des associations, à la famille donc il a fallu gérer tout ça, en plus des séquences de tournage. Ça a été une journée éprouvante", avoue-t-elle, révélant avoir "craqué" à l'antenne.

Un moment difficile au cours duquel "Stéphane Plaza faisait le pitre". Et les blagues du grand ami de Karine Le Marchand n'ont que très peu amusé les clientes du jour. "C'était dur parce que c'était des objets de nos parents, avoue Aurélia. Mais il nous a fait comprendre qu'il comprenait, qu'il avait perdu sa maman. Hors caméra, il nous a parlé, nous a dit que ça allait aller, qu'il allait nous aider." Stéphane Plaza a en effet fait face à la mort de sa mère Christiane en juin 2016. "Le deuil est toujours là, la peine et le chagrin seront toujours là mais en tout cas, on est plus fort et en tout cas, je continue à faire les choses pour elle", confiait-il à l'antenne de M6 un an plus tard.

Et puis, il faut dire que Stéphane Plaza ne joue pas de rôle pour la télévision. "Il est pareil qu'à l'écran. Je pensais que sa maladresse était du rajout pour l'émission mais non il est vraiment maladroit. Il a failli casser une figurine Gainsbourg de mon papa, je l'ai rattrapée de justesse et je lui ai dit 'vous ne cassez rien'", se souvient Aurélia. Toutefois, cette gaucherie souvent amusante pesait dans l'atmosphère. À tel point que la production est intervenue. "Comme on était à fleur de peau, le réalisateur lui a demandé de se calmer un petit peu et les tournages se sont très bien passés", raconte Aurélia. Ouf...