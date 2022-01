Stéphane Plaza en larmes face à son papa Raymond (90 ans) : "J'ai l'air con là"

Par Anouchka Volkov Rédactrice Telle un véritable agent du KBG, Anouchka mène l’enquête pour dénicher et trouver tous les scoops liés aux stars. Aucune mission n’est impossible pour cette journaliste possédant un véritable sang-froid. Très admirative de ce brave camarade Poutine, elle possède son flegme et sa détermination.

Toujours prêt à rire dans l'émission "Recherche appartement ou maison", Stéphane Plaza a été bien plus sensible alors qu'il était invité dans "La chanson secrète" sur TF1. Très ému face à son papa, l'animateur n'a pu s'empêcher de pleurer et de rendre hommage à Raymond.

Les yeux remplis de larmes, Stéphane Plaza a eu le plaisir de découvrir son papa venu lui faire une surprise sur le plateau de l'émission La Chanson Secrète le 22 janvier 2022 sur TF1. Entouré des amis de l'animateur de Recherche appartement ou maison (dontMarc Lavoine), Raymond a pu interpréter le titre phare Elle a les yeux revolver. En pleurs à la fin de leur prestation, Stéphane Plaza s'exclame : "C'est terrible, ah j'ai l'air con là." Très fier d'être venu interpréter son titre en l'honneur de l'animateur, Marc Lavoine ajoute : "C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et je suis très heureux d'être là avec tes amis et ta famille." Reprenant peu à peu ses esprits, l'animateur de 51 ans poursuit avec humour: "Ce qui est incroyable c'est qu'on se dit qu'il va y avoir des conneries où on se dit qu'on va chialer. Bon mon père je me disais à 90% il est là, il a 90 ans si il vient pas là il viendra pas l'année prochaine.". "C'est la première fois que vous venez à la télévision voir votre fils, Raymond ?", lui demande alorsNikos Aliagas. "Oui oui c'est la première fois", répond le papa de Stéphane Plaza. "C'est la première fois qu'il est en costume en tout cas ! D'habitude il est cycliste il a été professionnel, confie l'agent immobilier avant d'exprimer toute la chance qu'il a d'avoir un père comme le sien. On se rend compte qu'on a de la chance d'avoir quelqu'un qui vous aime, qui vous apprend la bienveillance, qui est un super-héro sans cape, et ça c'est mon père." Très admiratif de son fils, Raymond a également tenu à adresser quelques mots très touchants à l'animateur : "J'ai envie de lui dire que je suis très heureux d'être là. Aussi de le remercier parce qu'on a passé douze jours en tête-à-tête tous les deux pendant les fêtes et ça je crois que c'est le plus beau souvenir de ma vie." Des paroles qui ont énormément touché l'animateur de l'émission Chasseurs d'appart. Ce nouveau numéro de La Chanson secrète a rassemblé 3,21 millions de téléspectateurs, soit 16,2% du public. TF1 est leader sur la cible commerciale féminine avec 29,6% de part de marché. La deuxième partie de La Chanson secrète a rassemblé 2,73 millions de téléspectateurs (18,9% 4+ / 27,6% FRDA-50).

