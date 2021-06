Stéphane Plaza maladroit à cause d'un trouble psychologique, un "vrai Pierre Richard"

Ce lundi 7 juin 2021, Stéphane Plaza était l'invité d'Anne Roumanoff sur Europe 1 dans son émission Ça fait du bien. Venu parler de son actualité - lui qui vient de recruter la soeur de Fabienne Carat dans Maison à vendre sur M6 - il a également évoqué sa gaucherie qui lui fait souvent défaut.

En effet, il n'est pas rare de le voir trébucher, casser des objets ou même se blesser dans ses programmes immobiliers et dans la vie de tous les jours. Le meilleur ami de Karine Le Marchand a d'ailleurs assuré que rien n'était jamais surjoué. "Je suis extrêmement maladroit. Je casse tous mes téléphones portables par exemple", a confié l'animateur de 50 ans en dévoilant pour preuve à Anne Roumanoff - qui est virée d'Europe 1- l'écran de son portable tout neuf et déjà fissuré. "Je suis très maladroit mais je le veux bien (...) Je suis un Pierre Richard. J'ai l'impression qu'il y a trop de choses dans ma tête" !", a-t-il ajouté.

En 2020, sur Instagram, il révélait être en réalité atteint d'un trouble psychologique : la dyspraxie. "En gros, c'est une altération de la communication entre le cerveau et le corps, les deux fonctionnent très bien, mais pas ensemble !" Pour étayer ses propos, Stéphane Plaza faisait alors référence aux difficultés qu'il peut rencontrer au quotidien comme "la maladresse, faire ses lacets, s'organiser, ranger, se repérer dans le temps" entre autres. En se confiant sans tabou et avec humour sur ce trouble qui touche de nombreuses personnes, Stéphane Plaza espère changer le regard des gens sur le handicap. "Les handicaps sont une forme de singularité qui met toujours en valeur tant d'autres qualités insoupçonnées !" Il se réjouissait d'ailleurs de partager ce point en commun avec les plus grandes stars, telles que Jean Dujardin, Johnny Hallyday, Steven Spielberg, Albert Einstein ou encore Daniel Radcliffe. Et ça, ça vaut toutes les maladresses du monde !