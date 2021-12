Stephane Tapie aux anges pour l'anniversaire de sa fille Lola : "Je suis fier d'être ton papa"

Habituellement très discret au sujet de sa vie de famille, Stephane Tapie a, ce samedi 18 décembre 2021, fait une petite exception à la règle. Sur son compte Instagram, le père de famille s'est saisi de la Toile afin de mettre à l'honneur : sa fille Lola, qui souffle ses 12 bougies. Un événement qu'il ne manquerait pour rien au monde.

À travers un post vidéo (disponible en suivant ce lien), Stéphane Tapie a préparé une belle annonce pour l'anniversaire de sa fille. Un joli post dans lequel les internautes ont pu voir défiler toute une multitude de photos du père de famille et de Lola, sous l'air de la chanson Un père, de Chimène Badi. "Joyeux anniversaire mon amour de fille. 12 ans que tu combles ma vie. Je suis fier d'être ton papa", a-t-il indiqué en légende. Une belle attention qui a été suivie par les abonnés du frère de Sophie Tapie qui, en commentaire, ont été nombreux à souhaiter à la jeune fille un joyeux anniversaire.

Une belle complicité père/fille

Très actif sur les réseaux sociaux, Stéphane Tapie partage régulièrement des posts faisant l'éloge de son club de football préféré : l'Olympique de Marseille. Et le 17 octobre dernier, à l'occasion de la rencontre entre le Clasico et le Paris-Saint Germain, le chroniqueur et homme d'affaires, avait publié en story un tendre cliché. Une belle photo aux côtés de sa fille Lola, également passionnée de football. "La passion ça se transmet", avait-il indiqué, fier, sur son selfie (voir diaporama).

Sur cette photo, les internautes ont pu constater que le père de famille avait tout préparé pour apporter son soutien à son club favori. Avec un maquillage bleu et blanc aux couleurs de l'OM, une écharpe et un maillot du club, le fils de Bernard Tapie - mort le 3 octobre dernier - et sa fille affichaient des looks 100% marseillais ! Légère ombre au tableau ce soir-là, les équipes du club marseillais et du PSG se sont quittées sur un triste match nul.