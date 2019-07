Stephen Curry, Ayesha et leur fille Riley à Paris : un "bon anniversaire" réussi

Sur le fameux réseau social, Stephen et Ayesha Curry n'avaient pas manqué de célébrer le 7e anniversaire de leur fille Riley le jour J. Maman s'était émue de constater que le temps passe si vite et avait loué les qualités de "Roo" : "pleine de vie, avec des idées entières, drôle et sportive". Papa, fidèle à lui-même et son style très cool, avait opté pour une veine plus fun en postant une photo de Riley et d'une poupée dans une pose similaire : "La grande a eu 7 ans. Trop fier d'être ton papa ["Dad", en VO]. Eh ouais, je ne suis plus "daddy" ou "dada", seulement "Dad". Et maintenant j'attends le moment où elle va se pointer en me disant "Hey Pops, ça gaze ? Fais moi un sammich !" Je t'aime, Ri", écrivait-il.