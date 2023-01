Stone (Annie Gautrat) sans filtre sur sa retraite "ridicule" : "Il ne me reste pas grand-chose"

Le 16 janvier 2023, l'intervieweur Jordan De Luxe a reçu sur son plateau sur C8 Annie Gautrat, alias Stone la moitié du duo Stone & Charden. À 75 ans, la chanteuse utilise sa voix non seulement pour pousser la chansonnette mais aussi pour livrer ses quatre vérités. L'artiste ne manque pas de franc-parler et aborde ainsi en toute sincérité un des sujets les plus tabous en France, l'argent.

Au micro de Jordan De Luxe, Stone est revenue sur sa situation financière : "Ma retraite est ridicule. Il ne reste pas grand chose. On continue à gagner notre vie autrement, et heureusement, mais il ne faut pas compter sur la retraite. Je gagne 1000 euros. (...) C'est terrible. Je ne suis pas la seule. On est nombreux dans le même cas. (...) Nous avons été insouciants dans notre jeunesse. On n'a pas cotisé là où il fallait. Les galas de l'époque n'étaient pas déclarés... A l'époque, on se disait 'c'est loin la retraite'."