Sublimez vos cils avec ce mascara Maybelline en réduction

Succombez à ce mascara volume et longueur Maybelline New York à moins de 10,50 €

Si vous ne deviez investir que dans un produit makeup, ce serait celui-ci. Le mascara a en effet la capacité de sublimer votre regard en seulement quelques instants. Et on sait à quel point un regard intense peut faire des ravages. Il agrandira ainsi votre regard tout en produosant un rendu des plus naturels. Donnez une impression de longueur et de volume à vos cils avec un seul et même produit grâce à ce mascara volume et longueur Maybelline New York. Sa promo sur Amazon devrait finir de vous convaincre. Le prix passe ainsi de 11,90 € à 10,20 €. Soit une réduction très sympathique de 15 %. Profitez donc de ce produit de qualité pour moins de 10,50 €.

Apportez du volume et de la longeur à vos cils

Une grande fête se déroule ce soir et vous voulez pour l'occasion briller de mille feux. Vous décidez donc de miser sur l'arme fatale par excellence, le mascara. Vous ne savez en revanche pas si vous devez privilégier la longuer de vos cils ou leur volume. Mais pourquoi devriez-vous choisir ? Avec ce mascara Maybelline New York, ne faites plus de compromis. Sa brosse flexible va permettre de capturer les cils et ainsi donner l'impression qu'ils ne s'arrêtent pas. Vos cils paraîtront également démultipliés, et ce sans paquet ni sensation d'alourdissement. Pour maximiser les effets, tenez bien la brosse à l'horizontale et réalisez un geste de la racine à la pointe. Plus vous répéterez l'opération, plus vous déposerez de matièr. A vous le regard de braise !