Succombez à l'image d'Audrey Fleurot au manteau vert

Achetez ce manteau vert Vila sur Amazon entre 43,02 € et 69,99 €

La collection du musée Grévin s'agrandit ! De nouvelles statues de personnalités ont ainsi fait leur apparition pour le plus grand plaisir du public. Parmi elles, on retrouve celle de l'une des actrices les plus populaires du moment, Audrey Fleurot. Pour inaugurer le sculpture en plâtre à son effigie, l'actrice était bel et bien présente, dans un look aux couleurs vives. Elle a en effet attiré tous les regards avec son camaïeu de vert. Si le débardeur vert pistache et le pantalon de tailleur bleu turquoise étaient à tomber, c'est bien son trench vert foncé qui faisait basculer son allure.

Faites vous aussi grimper votre quotient mode en flèche avec ce manteau similaire Vila. Son vert sapin permet de sortir des sentiers battus en termes de couleurs tout en restant très élégant. Blonde, brune, rousse, châtain, cette couleur convient à toutes les teintes de cheveux. Votre taille sera également mise en valeur grâce à sa ceinture qui permet de le resserrer à la taille. Son col à revers et ses boutons apportent la touche de chic finale à la pièce. Comme Audrey Fleurot, misez sur un audacieux total look vert en ajoutant un top cache-coeur vert pomme et un baggy turquoise, pantalon star du moment.