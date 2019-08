Suicide de Chester Bennington : sa fortune estimée à 8 millions de dollars

Il avait été retrouvé pendu chez lui le 20 juillet 2017. Après son suicide, Chester Bennington avait laissé sa femme Talinda, ainsi que ses six enfants inconsolables. Le 28 août 2019, TMZ révèle que sa veuve a déposé de nouveaux documents qui estiment la fortune du chanteur à plus de 8 millions de dollars. En effet, Talinda a apporté des précisions sur les différents actifs du chanteur de Linkin Park. Selon TMZ, ses droits musicaux s'élèvent précisément 8 140 719 dollars.

Une somme impressionnante qui comprend les royalties (actuelles et futures) estimées à plus de 5 millions de dollars. Quelque 1,5 million de dollars correspondent à sa part nette des droits de publication et 1,3 million de dollars aux droits d'exécution des auteurs-compositeurs. Par ailleurs, ces estimations ne tiennent pas compte des propriétés, comptes bancaires ou autres actifs de l'artiste et sa femme.

Après avoir tenté en vain de lutter contre ses démons, l'artiste s'était suicidé à 41 ans dans sa propriété de Palos Verdes Estate dans le comté de Los Angeles. À quelques jours seulement d'une tournée de 29 dates qui devait se dérouler en Amérique du Nord avec son groupe Linkin Park. TMZ raconte que la police avait retrouvé près de son corps une bouteille d'alcool à moitié vide. Talinda et Chester, mariés depuis 2005, venaient de passer des vacances en Arizona avant le drame. L'interprète de Numb était papa de quatre garçons et de deux filles : Jaime (23 ans) et Isaiah (22 ans) nés de son union avec Elka Brand, Draven (17 ans), fruit de son amour avec Samantha Olit, puis Tyler (13 ans) et les jumelles Lily et Lila (nées en 2011), nés de son second mariage avec Talinda.