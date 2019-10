Suzanne Somers, 73 ans, fait toujours l'amour deux fois par jour : "J'adore ça"

Il n'y a pas d'âge pour avoir le feu au corps. C'est en tout cas ce qu'affirme l'actrice Suzanne Somers. Elle qui a fait de la vie de couple son métier en incarnant la mère d'un clan recomposé dans Notre belle famille vient d'expliquer son secret pour faire durer le désir. Interrogée par le Daily Mail le lundi 28 octobre 2019, elle a même précisé qu'elle continuait à faire l'amour avec son mari Alan Hamel, 83 ans, deux fois par jour. "Je suis dans cet état d'esprit, a-t-elle raconté, comme quand on est plus jeune et qu'on a tout le temps envie. Mais lui aussi, parce qu'il est sous traitement hormonal."

Son petit truc à elle : une injection hebdomadaire de PT-141, savant mélange de protéines qui boostent les élans torrides. "Je me suis dit que c'était vraiment fantastique, poursuit-elle. Parce que les hommes avaient le Viagra, mais ce traitement-là fonctionne aussi pour les femmes, et ce n'est pas un médicament. Ça stimule juste une partie du cerveau qui vous dit 'Hey, je crois que j'ai envie'. N'est-ce pas merveilleux ? J'adore ça." Mariés depuis 1977, depuis donc 42 ans, Suzanne Somers et Alan Hamel ont trouvé leur équilibre... bien que la comédienne tienne parfois difficilement la route.

C'est plus fun que le tapis roulant !

L'ancienne partenaire de Patrick Duffy a récemment prouvé qu'elle était plus que jamais en forme. Auteure de nombreux ouvrage de santé, de bien-être et d'acceptation de soi, elle a célébré son anniversaire, dans le plus simple appareil, sur son compte Instagram. Peu avare en détails, elle a toutefois expliqué qu'elle avait souvent besoin de dormir entre les deux... "Ça fonctionne pour nous, conclut-elle. Alan a la tension artérielle d'un athlète et affirme que le sexe, c'est sa routine cardio. Il trouve ça bien plus fun que le tapis roulant !" Prochaine étape : les deux à la fois !