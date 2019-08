Sylvain (Les 12 Coups de midi) incroyablement aminci : il est méconnaissable

Lundi 26 août 2019, TF1 a donné le coup d'envoi du Match de l'été des 12 Coups de midi. 24 des plus grands Maîtres de midi s'affrontent afin d'être sélectionnés pour le prime du 31 août. C'était l'occasion pour les téléspectateurs de revoir Sylvain. Mais il est probable que certains ne l'aient pas immédiatement reconnu. La raison ? Le candidat a perdu beaucoup de poids.

"Quand je vous vois, j'ai des frissons sur les bras", a confié l'animateur Jean-Luc Reichmann. Lors de leur dernier tournage ensemble, Sylvain affichait 58 kilos de plus sur la balance. Comme le public, il a donc eu bien du mal à le reconnaître et l'a félicité pour son incroyable transformation. "J'avais dit que je perdrais 40 kilos, et pour l'instant, j'en ai perdu 58", a confié le participant, sous les applaudissements du public.

"Je vous félicite sincèrement, c'est extraordinaire, ce qui se passe aujourd'hui pour vous", a conclu Jean-Luc Reichmann. Pour rappel, Sylvain avait participé aux 12 Coups de midi en 2015. Il avait récolté pas moins de 335 000 euros de gains et de cadeaux après 75 participations. Il avait fait son retour sur le plateau en 2017 afin de donner de ses nouvelles. "Les amours vont très bien. La vie en général, parfait ! Le boulot, j'arrête pas. Ma vie me plaît !", expliquait-il.

À noter que le premier candidat du Match de l'été à avoir été sélectionné pour le prime est Timothée. Le jeune homme, qui a révélé être de nouveau célibataire récemment, fera partie de l'équipe de Kev Adams samedi prochain.