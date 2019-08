Timothée (Les 12 Coups) : "Je suis de nouveau célibataire"

Timothée sera bientôt de retour sur nos petits écrans. À partir du 26 août 2019, TF1 diffusera Le Match de l'été des 12 Coups de midi, l'occasion pour les téléspectateurs de retrouver les 24 plus grands Maîtres de midi, parmi lesquels l'agriculteur de 24 ans.

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, Timothée s'est confié sur son come back, mais il a aussi fait une révélation sur sa vie amoureuse. Quand on lui a demandé s'il était toujours avec Floriane, il a répondu : "Eh non... Je suis de nouveau célibataire ! Nous nous étions mis en couple à la fin de mon passage, donc tout le temps de notre histoire, elle avait fait avec ma petite notoriété... Ce n'est pas ça qui nous a séparés."

Timothée n'a pas souhaité dévoiler pourquoi son histoire d'amour avec la jeune femme n'a pas fonctionné. Peut-être en dira-t-il plus dans l'émission de TF1. En tout cas, cette nouvelle doit ravir ses admiratrices !

Pour rappel, Timothée avait présenté Floriane sur le plateau des 12 Coups de midi, le 13 juillet 2018. "On était dans la même école. Avec juste une promo d'écart, c'est pour ça qu'elle est encore étudiante et que moi j'ai fini", avait-il expliqué à Jean-Luc Reichmann.

Lors de son interview pour Télé Loisirs, le beau brun qui avait remporté 353 348 euros de gains et de cadeaux a aussi évoqué sa soudaine notoriété à la suite de son passage dans Les 12 Coups de midi. "La notoriété a été une explosion au visage. Au fur et à mesure de la progression dans le jeu, on nous prévient. Je l'ai bien vécu, car je n'ai eu que des retours positifs. L'accumulation est un peu lourde, mais on est obligé de le prendre avec le sourire, car c'est gentil. Je suis content qu'avec le temps, ça soit un peu retombé. J'ai gagné une somme extraordinaire, qui offre un confort au quotidien et puis la sérénité pour l'avenir ! À 24 ans, ça aide pour se lancer dans la vie", a-t-il expliqué.