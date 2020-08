Sylvie Vartan fête ses 76 ans : l'immense regret de sa fille Darina Scotti

Elle a passé le cap loin de sa fille chérie. Le 15 août 2020, Sylvie Vartan a célébré ses 76 ans. Et c'est depuis sa demeure, située à Los Angeles en Amérique, qu'elle a soufflé ses bougies. Mais à l'autre bout du monde, en vacances au Portugal, Darina Scotti a eu une pensée tendre pour elle. "Joyeux anniversaire à la plus belle, la plus attentive, la plus aimante, la plus merveilleuse des mamans du monde, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, mais surtout, merci de m'aimer telle que je suis."

Sous le soleil européen, Darina Scotti profite d'un été de braise. Malheureusement, il est parfois difficile de lier tous les plaisirs. La jeune femme de 22 ans n'a donc pas pu être présente au côté de sa mère pour son anniversaire. Elle s'est contentée de partager de nombreuses photographies de Sylvie Vartan, à différentes époques de sa vie, de sa carrière, ainsi qu'un précieux souvenir d'enfance en sa compagnie. "Je t'aime plus que tout au monde mamouche, poursuit-elle. J'aurais tant aimé être à tes côtés aujourd'hui pour pouvoir célébrer cet évènement..."