Sylvie Vartan : Sa fille Darina victime d'une attaque sexiste, elle réplique

Grâce aux réseaux sociaux, les stars et les influenceurs sont en contact direct avec leurs abonnés. La fille de Sylvie Vartan, Darina, en compte des milliers sur Instagram et les régale grâce à ses superbes photos. Un internaute n'a pas hésité à s'en prendre à elle à cause d'un cliché jugé trop osé, qui entacherait l'"image de [ses] parents".

Cette semaine, Darina Vartan Scotti a publié dans sa story une vidéo souvenir avec une amie, Abi, pour l'anniversaire de cette dernière. Darina porte un décolleté noir qui met ses jolies formes en valeur. Cette tenue a fait de nombreux heureux mais pas que : un internaute n'a pas apprécié son choix vestimentaire jugé provocateur.

"Vous m'avez l'air bien jeune sur cette vidéo pour montrer votre poitrine, écrit l'internaute dans son message privé adressé à Darina. Et même plus âgée, c'est indécent de montrer ça à tout le monde. Votre image mademoiselle please (...) et celle de vos parents", a écrit le follower. La jolie blonde de 23 ans a répondu à cette attaque sexiste et gratuite.