T.I. : Sa fille, choquée et en larmes à cause des examens sur sa virginité

Grâce à la télé-réalité et aux réseaux sociaux, les enfants de stars deviennent des stars à leur tour ! Ainsi, la fille de T.I., Deyjah, compte déjà des centaines de milliers de fans. Tous ont été choqués d'apprendre que le rappeur veillait de très près à ce qu'elle conserve sa virginité. L'intéressée réagit enfin et laisse échapper quelques larmes.

C'est dans un nouvel épisode de l'émission T.I. and Tiny: Friends & Family Hustle, diffusée sur VH1, que Deyjah Harris s'est exprimée. Filmée sur une plage avec deux proches lors de vacances en famille, l'adolescente de 19 ans a révélé qu'elle avait honte des propos de son père, le rappeur T.I., sur sa virginité. "J'essaye d'en faire abstraction pour ne pas trop y penser. Je sais que ce n'est pas sain, mais je fais ça depuis que je suis enfant", confie-t-elle. Bien qu'elle ait tout fait pour oublier, Deyjah s'est quand même sentie "très choquée, blessée, en colère [et] embarrassée".

"J'étais sur Twitter et j'ai vu qu'on m'avait identifiée sur une publication. Le seul mot que j'ai lu était 'gynécologue' et je n'avais même pas besoin de lire le reste du titre parce que je savais que mon coeur allait chavirer", précise Deyjah en aparté. En novembre dernier, son papa T.I. révélait dans un podcast qu'il veillait à ce que sa fille, tout juste diplômée de son lycée et nouvelle étudiante à l'université, reste vierge en faisant examiner son hymen lors de consultations annuelles chez le gynécologue. "Je dirai, qu'au moment de son 18e anniversaire, son hymen était toujours intact", s'était-il félicité.

"On le fait depuis que j'ai 14 ou 15 ans, a confirmé Deyjah dans l'émission Family Hustle, avant de critiquer la différence de traitement entre ses frères et elle. Je pense effectivement que mon père me traite différemment des garçons en matière de sexe et de surveillance. Mon père blague avec King [son demi-frère de 15 ans, NDLR] sur le fait de devenir papa. Il ne blaguerait jamais comme ça avec moi."

L'illustration parfaite de l'expression "deux poids, deux mesures".