Tandem : Une actrice de la série en couple et mariée avec un autre célèbre comédien

Astrid Veillon et Stéphane Blancafort sont de retour sur France 2 depuis quelques semaines dans la série Tandem. La diffusion de cette 6e saison se poursuit et, tous les mardi, les téléspectateurs retrouvent les personnages qui gravitent autour du célèbre duo : le Capitaine Sabine Mauriac, le médecin légiste Franck Marvaud, par exemple, ou encore le Lieutenant Inès Zaïdi, qui a rejoint l'aventure lors de la troisième saison du programme. Or, le saviez-vous ? La comédienne qui prête son visage au personnage, Baya Rehaz, n'est plus un coeur à prendre depuis bien longtemps.

On sait que le coeur d'Inès Zaïdi bat la chamade pour Paul, dans la série Tandem. Dans la vraie vie, Baya Rehaz, son interprète, est en couple avec un acteur que vous connaissez très bien... puisqu'il s'agit d'Amaury de Crayencour, qui incarne le Dr. Grégory Derek dans la série Nos chers voisins et est apparu dans des épisodes de Julie Lescaut, Le bureau des légendes et récemment Cassandre. Au cinéma, le public l'a aussi aperçu dans Faut pas lui dire en 2016, dans Pupille en 2018 ou dans Mon inconnue, de Hugo Gélin, en 2019. En couple depuis plusieurs années, les tourtereaux ont eu deux enfants ensemble : une fille de 4 ans et un garçon né en janvier 2009.