Taniela Moa : Mort du rugbyman à 36 ans, "un garçon très attachant"

C'est une nouvelle qui va attrister tous les amateurs de sport et de rugby en particulier. C'est la Tonga Rugby Union qui vient de l'apprendre, l'ancien international tongien, Taniela Moa, est décédé à seulement 36 ans. La raison de sa mort n'a pour le moment pas été communiquée, mais d'après le site néo-zélandais Stuff, c'est lors de tests médicaux que le drame serait survenu. Une terrible nouvelle, notamment pour la Section Paloise, le club français dont il a porté les couleurs pendant six ans.

Le club a d'ailleurs tenu à rendre hommage à son ancien joueur. "Triste nouvelle pour la famille Vert et Blanc ce jeudi matin, nous venons d'apprendre la disparition de Taniela Moa à l'âge de 36 ans. International avec les Baby Blacks et les Tonga, il a porté les couleurs de la Section de 2011 à 2017 et participé à la montée du club en TOP 14", a écrit le club sur son compte Twitter officiel.

En plus de sa carrière en France, Taniela Moa a joué plusieurs années dans l'hémisphère Sud. Il s'est révélé lors de la Coupe du monde 2011, en battant le XV de France, réalisant l'exploit avec les Tonga. "Leur défense n'était pas mal mais leur coeur n'était pas là. Nous, on voulait surtout gagner", déclarait-il à l'époque.

C'était un garçon très attachant

Connu pour ses coupes de cheveux très originales, il était rapidement devenu un des chouchous des supporters palois. Son président de l'époque se souvient de lui avec émotion : "Taniela était un joueur atypique qui a illuminé le Hameau, il avait une forme de génie à son poste capable d'envoyer des passes de 30m à gauche comme à droite. C'était un garçon très attachant", déclare-t-il sur Twitter.