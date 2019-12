Taraji P. Henson (Empire) : Son combat contre la dépression et l'anxiété

On pourrait croire que tout sourit à à Taraji P. Henson, et à juste titre. Récemment fiancée à l''ex-pro de la NFL Kelvin Hayden, sa carrière est plus que florissante. L'actrice d'Empire possède, pourtant, une face plus sombre

Lors d'un entretien accordé au magazine en ligne SELF, elle a parlé à coeur ouvert de sa lutte contre la dépression et l'anxiété. Elle a déclaré qu'elle devait gérer à des sautes d'humeur, des palpitations cardiaques et un grand sentiment d'impuissance. Il y a deux ans, elle a finalement décidé de demander de l'aide. "J'ai remarqué les sautes d'humeur, genre un jour je me levais et le lendemain, je me sentais mal, genre je ne voulais pas sortir en public. Presque agoraphobe. Du style 'C'est trop difficile à gérer'", a-t-elle confiée. "Je me sentais mal dans ma peau, mal à l'aise en général." Ces symptômes ont été accentués par des montées intenses d'anxiété. "Il y avait des jours où mon cerveau n'arrêtait pas de réfléchir et j'imaginais les pires scénarios du monde et on me disait de faire de la méditation ou du yoga..."

L'actrice consulte désormais régulièrement un thérapeute et pratique la méditation. Une étape de sa vie qu'elle estime nécessaire. Mieux, elle avoue n'avoir "eu aucune honte à reconnaître" son problème. "Je ne voulais plus quitter la maison et mes amis ont commencé à le remarquer." "J'ai ressenti un tel soulagement quand je l'ai finalement dit publiquement", a-t-elle ajouté, "je me noyais".

Il était également nécessaire pour l'actrice de mettre en lumière le "stigmate qui entoure" les des afro-américains face à la maladie mentale, un sujet dont on parle peu ou prou. "Nous ne sommes tout simplement pas autorisés à être vulnérables, nous devons être forts tout le temps. C'est 400 ans de dégâts, 400 ans de traumatismes, que nous n'avons pas traités."

Taraji P. Henson a fait de cette faiblesse une force. Elle a lancé la Fondation Boris Lawrence Henson, du nom de son père qui aurait souffert de troubles bipolaires, afin de mettre fin à la stigmatisation et de réduire le taux croissant de suicides chez les enfants. L'organisation collabore notamment avec les écoles pour offrir des espaces de parole sécurisés et leur fournir l'aide nécessaire.

Le père de Taraji P. Henson a été emporté en 2006 par un cancer du foie : "Je pense qu'il serait vraiment fier."