Estelle Lefébure, 53 ans : "Je travaille dur pour garder ce corps"

Elle a beau avoir défilé pour les plus grands couturiers et posé pour Herb Ritts, Patrick Demarchelier et Peter Lindbergh, Estelle Lefébure n'était pas pour autant épargnée les complexes dans sa jeunesse : "Avec le temps, on finit par s'accepter. Je préférais mon décolleté et mon grand sourire, alors j'ai appris à séduire la caméra avec mes atouts." La cinquantaine radieuse, celle qui vante dans ses ouvrages les mérites du bien-manger, de la méditation et des petits plaisirs qu'offre la nature est bien sûr fermement opposée à la chirurgie esthétique : "Je suis totalement contre." Une beauté au naturel et souriante qu'elle a transmise à ses filles Ilona et Emma, 24 et 21 ans, qui ont à leur tour entamé une carrière dans le mannequinat et la comédie.