Télé-réalité : Un candidat impliqué dans une grosse escroquerie et sous contrôle judiciaire

Cinq Toulousains ont été jugés le 2 février par le tribunal correctionnel pour escroquerie. Ils auraient, entre 2013 et 2014, détourné pas moins de 900 000 euros à la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées.

C'est une affaire ahurissante qu'ont révélé nos confrères de France Bleu. Selon leurs informations, cinq Toulousains ont mis en place un stratagème à la suite d'une faille dans le contrôle des chèques lors de l'encaissement. Leur mode opératoire consistait en trois étapes. Ils recrutaient tout d'abord des personnes, en échange de quelques centaines d'euros, pour ouvrir un compte dans l'agence. Parmi eux se trouvait un candidat de télé-réalité, dont l'identité n'a pas été dévoilée. Il aurait profité de sa notoriété pour recruter près de 25 quidams selon La Dépêche. Ensuite, les personnes enrôlées devaient créditer les comptes avec des chèques volés et effectuer des virements à d'autres faux clients de la banque. Selon France Bleu, pas moins de 48 personnes auraient été identifiées. Enfin, il suffit de retirer l'argent. Et pour ce faire, la personne à la tête du réseau "se déplace et accompagne les personnes qui retirent les espèces au guichet", peut-on lire.

L'escroquerie fonctionnait, jusqu'à ce que les enquêteurs découvrent une vidéo postée sur Facebook. Ils ont pu voir des liasses de chèques volés et ont vite fait le rapprochement. Une partie de l'argent aurait servi à acheter un local commercial à Paris pour y créer une pizzeria. Aux dernières nouvelles, les cinq accusés n'ont pas été condamnés. Ils auraient fait de la détention provisoire et sont depuis sous contrôle judiciaire.