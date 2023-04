Télématin : Une chroniqueuse complètement déstabilisée en direct, Thomas Sotto obligé d'intervenir

Tous les jours, les téléspectateurs ont l'opportunité de se réveiller avec Télématin sur France 2. Julia Vignali et Thomas Sotto y font le point sur l'actualité, entourés d'une ribambelle de chroniqueurs. Parmi eux, il y a Valérie Maurice, qui présente plus particulièrement les éditions de la météo du programme, en alternance avec Nathalie Rihouet. Mais ce mercredi 5 avril 2023, l'une de ses interventions fut plus difficile à assurer que les autres. La faute, bien malgré lui, à Thomas Sotto.

En effet, pour lancer la météo, le présentateur et journaliste s'est permis une petite remarque qui a complètement déstabilisé la chroniqueuse. "Dîtes donc, il fait un peu friscoune ce matin", a-t-il lâché, spontanément. Sauf que Valérie Maurice avait compris tout autre chose. "Friscouille ? Je ne connaissais pas !", lui a-t-elle répondu en rigolant. "Non friscoune ! S'il vous plaît, ça ne va pas bien !", a alors réagi Thomas Sotto, lui aussi très amusé par le malentendu.

Je ne suis pas sûr qu'on y arrive hein

Cela aurait pu s'arrêter là mais il n'en fallait pas plus pour que Valérie Maurice parte en fou rire. La Miss Météo a en effet eu bien du mal à reprendre ses esprits pour annoncer les températures de la journée. À tel point que c'est Thomas Sotto lui-même qui a dû prendre le relais. "Donc, les températures sont un peu fraîches ce matin... Ah, je ne suis pas sûr qu'on y arrive hein. C'est plus frais que d'habitude", a-t-il tenté d'expliquer, tant bien que mal. Et de continuer, pendant que Valérie Maurice pleurait de rire : "Il y a le soleil un peu partout, un petit voile nuageux sur la Bretagne... Heureusement que je vous ai écouté depuis 6h30 !"

"Également un peu d'instabilité sur le reste du pays et puis je vais m'arrêter là", a finalement réussi à articuler la chroniqueuse, étouffant ses rires. En arrière-plan, il était également possible d'entendre les équipes de Télématin être très amusées par la situation qui se déroulait devant elles en direct.