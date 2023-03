Télématin : Une chroniqueuse proche d'un célèbre et séduisant sportif, un lien méconnu !

Très discrète sur sa vie privée, Valérie Maurice a profité de son passage dans le jeu Personne n'y avait pensé, diffusé sur Facebook, pour faire une révélation surprenante concernant sa famille. Présentatrice météo de Télématin depuis 2016, l'animatrice de 58 ans n'est autre que la tante d'un célèbre pilote français de Formule 1 : Pierre Gasly ! "Je suis la tata d'un pilote de Formule 1 ! C'est Pierre Gasly et ce sera le futur champion du monde, croyez-moi !", affirme-t-elle avec une grande fierté.

Jusqu'ici, les téléspectateurs ignoraient tout de la vie de Valérie Maurice si ce n'est sa carrière professionnelle. Visage emblématique de France Télévisions, la jolie blonde a fait ses premiers pas à la télévision en 1993 où elle présentait l'émission Point Route sur France 2. Elle en tient les commandes jusqu'en 2016, année à laquelle l'émission s'arrête soudainement. À la suite de cet arrêt, elle bascule sur Télématin, où elle présente les bulletins météo aux côtés de William Leymergie. En parallèle de sa carrière télévisuelle, Valérie Maurice est aussi comédienne et se produit régulièrement sur les planches dans des pièces du grand William Shakespeare et de Georges Feydeau notamment. Elle s'illustre également dans des séries comme Crimes Parfaits, diffusée sur France 3.

Les talents d'une famille

De son côté, Pierre Gasly n'a que 27 ans mais dispose déjà d'un palmarès sportif des plus remarquables ! Il a remporté sa toute première victoire en Formule 1 en 2020 et enchaîne depuis les belles performances. Avant cela, il a été champion d'Europe de Formule Renault 2.0, vice-champion de Formule Renault 3.5 Series, champion de GP2 Series et vice-champion de Super Formula. Concernant sa famille, il est le fils de Pascale Maurice (soeur de Valérie Maurice) et Jean-Jacques Gasly, lui-même champion de courses automobiles par le passé. Dans la famille Maurice/Gasly, les talents sont donc très nombreux.

Pendant que Pascale Maurice gère la carrière de son fils d'une main de maître, nul doute que sa tante Valérie mettra un point d'honneur à le soutenir corps et âme !