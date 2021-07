Télématin : Vidéo du fou rire pour Damien Thévenot et Valérie Maurice

Ces derniers jours, le temps était maussade. Fort heureusement, Damien Thévenot et Valérie Maurice ont égayé la journée des téléspectateurs de France 2 dans Télématin, mercredi 28 juillet 2021. Au programme : un beau fou rire.

Le 2 juillet dernier, Laurent Bignolas a fait ses adieux aux téléspectateurs de France 2. Depuis, c'est Damien Thévenot qui le remplace au pied levé, en attendant la rentrée. Et hier, l'une des chroniqueuses et lui ont offert un grand moment au public. Comme tous les matins, Valérie Maurice a proposé son bulletin météo. Et elle a précisé que c'était un temps digne du mois de mars avant de faire une remarque qui a interpellé le présentateur de 48 ans.

"Les températures du matin c'est un peu frais. Pourquoi ? Sur le Nord-Ouest, c'est tout simplement parce qu'on a eu des éclaircies nocturnes. Donc maintenant on ne prend plus des coups de soleil, mais des coups de lune", a-t-elle lancé. Damien Thévenot a alors baissé la tête pour contenir son fou rire face à Valérie Maurice qui riait déjà. Elle a ensuite eu bien du mal à garder son sérieux et s'est excusée de ne pas pouvoir reprendre clairement son bulletin météo. Le présentateur ne l'a pas aidée puisqu'il lui a fait savoir qu'il ne connaissait pas les coups de lune. "Bah si parce que l'on ne peut pas pendre de coups de soleil, il n'y en a pas", a donc répondu son interlocutrice. Le fou rire a repris de plus bel. "Merci Valérie, bulletin plus complet et plus compréhensible juste avant 7 heures", a conclu l'animateur en plaisantant. Un grand moment !

Damien Thévenot sera toujours présent la saison prochaine. Du vendredi au dimanche, c'est lui qui coanimera Télématin avec Maya Lauqué. Du lundi au jeudi, c'est Julia Vignali et Thomas Sotto qui seront aux commandes.