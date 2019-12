Téléthon 2019 : Énorme mobilisation avec Vaimalama Chaves et Marc Lavoine

Les chiffres officiels sont tombés ! Le 8 décembre 2019, le compteur de la 33e édition du Téléthon a atteint près de 74,6 millions d'euros ! Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM-Téléthon, a déclaré dans un communiqué : "Ce Téléthon 2019 est celui des promesses tenues. Il y a 30 ans il n'y avait rien. La plupart des maladies rares ne portaient même pas de nom. Aujourd'hui, les victoires scientifiques portent des prénoms. Je veux dire aux Français combien je suis reconnaissante de leur générosité et de leur fidélité. Sans eux, rien n'aurait été possible, et grâce à eux tout devient possible. Ce compteur du Téléthon 2019, il est crucial car il annonce les victoires de demain. Ces victoires pour Jonas et tous ceux qui attendent".

Le compteur a explosé

Placé sous le signe des "nouvelles victoires" espérées dans plusieurs maladies grâce à la thérapie génique, cette édition 2019 a proposé plus de 30 heures de direct depuis un plateau télé installé au pied de la Cité des Sciences et de l'Industrie, dans le parc de la Villette à Paris. Des invités prestigieux étaient présents commeVaimalama Chaves (Miss France 2019), Clara Luciani, Marc Lavoine, Aya Nakamura, Julien Clerc et sa fille Vanille enceinte de son premier enfant, Claudio Capéo, Jérémy Frérot, Jean-Louis Aubert ou encore Christophe Maé.

Le compteur final affichait 74 569 212 euros contre un total de 69,3 euros en 2018, sans toutefois revenir au niveau de l'édition 2017 qui avait récolté 75,6 millions d'euros. "Le compteur est plus élevé que l'année dernière mais c'est difficilement comparable car c'était une édition particulièrement troublée", avait-elle déclaré à l'AFP.

En effet, le Téléthon 2018 avait été marqué par l'annulation de plusieurs événements dans de nombreuses villes en raison de manifestations et par une baisse de la mobilisation des donateurs. Cette année, un seul événement a dû être annulé, la Marche des maladies rares, qui aurait dû avoir lieu samedi à Paris en compagnie de Jean-Paul Rouve, parrain de cette édition.

Le décompte final de 2018, annoncé en mars, avait atteint 85,8 millions, encore en légère baisse par rapport aux plus de 89 millions récoltés en 2017.