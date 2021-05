Terence Telle en couple ? Tatiana Silva, Alicia Aylies... ses nombreuses présumées conquêtes

Terence Telle, que l'on retrouve auprès des invités d'Arthur dans Vendredi tout est permis - exceptionnellement diffusé ce 29 mai - est très présent sur TF1 depuis sa participation à DALS. Le mannequin et acteur fait en revanche profil bas quand il est question de sa vie privée. Alors, en couple ou pas ?

Au fil des ans, on a prêté diverses conquêtes au beau Terence. Par exemple une histoire avec l'ancienne Miss France Alicia Aylies. "Vous parlez de ce mec là ? Pas du tout", répondait-elle toutefois du tac au tac en 2019 à un internaute qui commentait une photo sur laquelle elle apparaissait au côté du beau gosse. Voilà qui mettait les choses au clair... Mais la reine de beauté n'est pas la seule à avoir été soupçonnée d'entretenir une histoire avec lui.

La présentatrice météo de TF1 Tatiana Silva avait elle aussi vu son nom être cité dans le supposé tableau de chasse de Terence. La faute notamment à des photos d'eux, complices à un évènement médiatique et des rumeurs persistantes sur les réseaux. "C'est extraordinaire comme aujourd'hui, on part de rien pour en faire beaucoup ! Mais non, désolée pour Terence Telle, c'est de la pure intox !", avait-elle clamé à son tour dans les pages de Télé Star en 2019.

Enfin, la chanteuse et juge de Danse avec les stars, Shy'm, avait elle aussi un temps été cataloguée comme possible conquête de Terence Telle. Cette fois, c'est lui-même qui évoquait sa complicité avec la belle brune. "Shy'm est une femme très charmante, je la trouve drôle, intelligente donc forcément elle plait à beaucoup de monde, moi compris. On a beaucoup de points en commun (...) J'espère vraiment qu'on restera en contact car c'est une personne extraordinaire", disait-il alors Télé Loisirs en 2018.