Terry Jones : Mort du membre fondateur des Monty Python à 77 ans

Le comédien et réalisateur britannique Terry Jones, figure emblématique des Monty Python et de leur humour déjanté, est décédé mardi soir à 77 ans, a annoncé mercredi sa famille.

"Terry nous a quittés au soir du 21 janvier 2020 à l'âge de 77 ans avec sa femme Anna Soderstrom à ses côtés après un long combat, toujours avec humour, contre une forme rare de démence, a annoncé sa famille dans un communiqué. Son travail avec les Monty Python, ses livres, ses émissions de télévision et ses poèmes vivront pour toujours."

Sir Michael Palin, son ami et comparse au sein des Monty Python, a décrit Jones comme "l'un des artistes les plus doué de sa génération". "Terry était l'un de mes plus proches, un des plus estimés de mes amis. Il était gentil, généreux et passionné à l'idée de vivre sa vie jusqu'au bout." Son hommage continue en ces termes : "Il était de loin l'un des artistes les plus doués de sa génération, c'était un comédien complet de la Renaissance – écrivain, réalisateur, présentateur, historien, brillant auteur pour enfants et la plus chaleureuse et la plus merveilleuse compagnie que vous puissiez souhaiter."

Né le 1er février 1942 à Colwyn Bay, au Pays de Galles, Terry Jones avait coréalisé avec Terry Gilliam Sacré Graal en 1975 et avait incarné de nombreux personnages du Monty Python Flying Circus à la télévision. Il avait notamment réalisé la comédie culte La Vie de Brian.

Il y a trois ans, l'Académie britannique du film diffusait un communiqué annonçant que le comédien de 74 ans avait reçu un diagnostic d'aphasie progressive primaire, qui fait perdre graduellement la capacité de parler.