Tessa Worley fête ses 33 ans : la championne en couple depuis des années avec un sportif très connu !

Il y a des journées plus importantes que d'autres dans l'année et pour Tessa Worley, ce mardi 4 octobre est une date à retenir puisque la jeune femme fête aujourd'hui ses 33 ans. Très connue des amateurs de sport et des amoureux de sports d'hiver en particulier, la belle blonde fait partie des meilleures skieuses françaises depuis de longues années maintenant. Deux fois championne du monde en slalom géant, elle n'a malheureusement jamais réussi à briller lors deux Jeux olympiques, abandonnant en slalom géant et finissant à la 19e place en Super-G lors de la dernière édition qui s'est tenue à Pékin.

Malgré cette désillusion, la championne originaire d'Annemasse (Haute-Savoie) peut avoir le sourire aujourd'hui puisqu'elle célèbre son 33e anniversaire et qu'elle va certainement pouvoir fêter ça avec son compagnon, qui n'est autre qu'un très célèbre skieur français puisqu'il s'agit de Julien Lizeroux ! En effet, les deux sportifs sont en couple depuis plus de treize ans et tout se passe à merveille entre eux. C'est lors des Championnats du monde de Val d'Isère en 2009 et leur passion commune pour le ski semble les avoir rapprochés.

Tessa et Julien unit par la passion du ski

Tous les deux très discrets sur leur vie de couple, il ne partage que rarement des moments à deux sur leurs réseaux sociaux. Pourtant, en 2013, ​​Tessa Worley s'est confiée pour le journal L'Equipe sur sa relation avec l'ancien champion de 43 ans et malgré leur amour commun pour le ski, ils essayent de laisser ça en dehors de leur relation. "Avec Julien, on ne débriefe pas après les courses, il y a des entraîneurs pour ça", révélait-elle à l'époque. Pourtant, l'expérience de Julien Lizeroux pourrait être utile à la belle blonde puisque son compagnon possède une carrière longue et riche qui l'a notamment vu remporter 2 médailles d'argent en super combiné et en slalom lors des Championnats du monde.

Une belle relation qui se poursuit et les deux tourtereaux vont pouvoir célébrer l'anniversaire de Tessa dignement !