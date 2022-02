Tessa Worley : Son compagnon de longue date est un ancien sportif bien connu !

C'est le jour J pour tous les athlètes ! Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin vont enfin pouvoir débuter et malgré la crise sanitaire actuelle, les organisateurs vont faire en sorte d'offrir le meilleur spectacle possible. Si pour certains sportifs ont déjà connu des premiers jours très difficiles à cause du Covid, pour d'autres c'est le moment de montrer au monde entier leurs qualités. Si la France vise une quinzaine de médailles, elle devrait notamment pouvoir compter sur l'une de ses plus talentueuses skieuses en la personne de Tessa Worley.

L'athlète de 32 ans a un parcours assez atypique puisque son père est australien, sa mère française. Née en Haute-Savoie, elle a grandi entre la France et la Nouvelle-Zélande et elle s'est imposée depuis plusieurs années comme l'une des valeurs sûres de sa discipline. Si tout va bien dans sa carrière sportive, c'est également le cas dans sa vie privée. La championne est en couple depuis 2009 avec une ancienne star du ski, Julien Lizeroux ! Les deux tourtereaux partagent leur vie depuis leur rencontre à Val d'Isère pour les Championnats du monde.

Très discrets sur leur vie de couple, les deux amoureux se montrent assez rarement sur leurs réseaux sociaux respectifs. Ensemble depuis plus de douze ans, ils partagent la même passion pour leur sport, mais préfèrent ne pas mélanger les deux. "Avec Julien, on ne débriefe pas après les courses, il y a des entraîneurs pour ça", déclarait Tessa Worley en 2013 au journal L'Equipe. Julien Lizeroux a lui décidé de raccrocher les skis l'année dernière, à 42 ans après une très belle carrière.